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رياضة > رسميًا.. النصر يعلن عن ضم حارس المرمى آجوستين روسي حتى نهاية الموسم
24/01/2023   10:25 م

رسميًا.. النصر يعلن عن ضم حارس المرمى آجوستين روسي حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي النصر عن توقيع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر عقدًا مع حارس بوكا جونيورز آجوستين روسي حتى نهاية الموسم.

وقال نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”يمتد عقد إعارة الحارس روسي مع النصر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي”.

واجتاز حارس بوكا جونيورز الفحوصات الطبية في نادي النصر بنجاح تمهيدًا لبداية مشواره مع الفريق.

وكان أوجوستين قد وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الإثنين لإتمام إجراءات التعاقد مع نادي النصر حتى نهاية الموسم. وفق “أخبار 24”.

وحمل روسّي (27 عاما) ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020.

ويأتي تعاقد النصر مع روسي، بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

رسميًا.. النصر يعلن عن ضم حارس المرمى آجوستين روسي حتى نهاية الموسم

رياضة
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