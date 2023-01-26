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جديد المحليات > “الإسكان” : نستهدف الوصول لنسبة تملك المواطن 65% بحلول 2025
26/01/2023   9:04 ص

“الإسكان” : نستهدف الوصول لنسبة تملك المواطن 65% بحلول 2025

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أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالله البدير، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة تملك 65% بحلول عام 2025؛ تمهيداً للوصول إلى نسبة 70 % كما هو مخطط باستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال حديثه لـ”أخبار 24″، أن نسبة تقنية البناء بلغت 40% من مشروعات المرحلة الأولى من برنامج الإسكان، ثم ارتفعت إلى 60% في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية المشاريع النوعية التي تعتمد على التقنيات الحديثة؛ للوصول إلى هذا المستهدف.

وكان منتدى مستقبل العقار قد اختتم فعالياته، اليوم (الأربعاء)، بعدما شهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون.

“الإسكان” : نستهدف الوصول لنسبة تملك المواطن 65% بحلول 2025

جديد المحليات
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