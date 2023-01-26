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رياضة > رسالة من رونالدو إلى جماهير النصر قبل مواجهة الاتحاد بالسوبر السعودي
26/01/2023   9:06 ص

رسالة من رونالدو إلى جماهير النصر قبل مواجهة الاتحاد بالسوبر السعودي

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أكد لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جاهزيته لمباراة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال النجم البرتغالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتطلع إلى مواجهة قوية في الغد.. هيا بنا”.

ويترقب عشاق كرة القدم في السعودية والعالم أجمع المواجهة الصعبة التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والنصر، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد، والمقرر لها مساء (الخميس) عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتخطف مباراة النصر والاتحاد الأنظار إليها، مساء (الخميس)، باعتبارها إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية، وتحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، كما أنها ستحظى بمتابعة عالمية بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفق “أخبار 24”.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 فرق هي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والفيحاء، كأول بطولة كأس سوبر سعودي بمشاركة 4 فرق، على غرار التجربة الإسبانية.

ويشارك الهلال باعتباره بطلًا لدوري المحترفين، والاتحاد وصيفًا له، والفيحاء كبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يشارك النصر بعد أن حل ثالثًا في الدوري، في الوقت الذي تكرر فيه الهلال كبطل الدوري ووصيفًا للكأس.

رسالة من رونالدو إلى جماهير النصر قبل مواجهة الاتحاد بالسوبر السعودي

رياضة
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