“شتوية” الأهلي ترسم طريقه نحو العودة إلى دوري روشن

تعيش جماهير النادي الأهلي، حالة من النشوة على واقع تلقي الأخبار السعيدة الواحد تلو الآخر على صعيد ملف الصفقات الشتوية التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم.
واستغلت إدارة النادي فترة الانتقالات الشتوية أحسن استغلال من أجل إعادة ترتيب البيت وتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على إعادة الفريق سريعاً إلى دوري المحترفين.
وأبرمت إدارة الأهلي 5 صفقات قوية حتى الآن، قبل أن تتلقى مساء الإثنين النبأ السار بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي يعني السماح للاعبين الجدد رسميا بالمشاركة مع الفريق.
هل يصعد الأهلي إلى دوري روشن من جديد 🤔⁉️
🎥 هكذا كان رد فعل جماهير #الأهلي في العودة لمنافسة الكبار 👏🔥#الأهلي_الجبلين#دوري_يلو pic.twitter.com/b57wjh8mqR
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023
واستهل الأهلي فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع اللاعب فهد الرشيدي قادماً من التعاون ثم التعاقد مع منصور الشمري قادماً من النصر بنظام الإعارة. وفق “أخبار 24”.
ولم يتوقف دعم صفوف الفريق على العناصر المحلية حيث نجحت إدارة الأهلي في ضم صفقتين أجنبيتين قويتين، حيث تم التعاقد مع الغامبي مودو بارو قادما من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، قبل أن ينجح في ضم البرازيلي ماركوس أمارال هداف الدوري الصيني.
🎥 محترف الأهلي الجديد #ماركوس_أمارال لحظة دخوله غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على الجبلين#الأهلي_الجبلين#دوري_يلو pic.twitter.com/EbmkkczgOR
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023
وبعد مفاوضات قوية نجح الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب سميحان النابت ليكون خامس صفقات الفريق خلال الشتوية.
تصدر دوري يلو
وحقق فريق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجبلين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
#الأهلي راجع يقلب المواجع 👏🔥
🎥 فرحة الجماهير الأهلاوية بعد الفوز على الجبلين وتصدر #دوري_يلو 💪🟢 pic.twitter.com/WVWXkFh6Bm
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023
وتقدم الأهلي بهدف بعد مرور 40 دقيقة عن طريق لاعبه هيثم عسيري قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث في الدقيقة 85.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 متصدرًا جدول ترتيب دوري يلو بفارق الأهداف عن الفيصلي، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز التاسع.
#الأهلي راجع يجدد المواجع 🔥👏
🎥 #سبورت24 يرصد آراء الجماهير الأهلاوية بعد الفوز على الجبلين وتصدره #دوري_يلو 💪🟢#الأهلي_الجبلين pic.twitter.com/vKdIKI8xeM
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023