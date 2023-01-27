أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور عن إطلاق مشروع خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي اعتباراً من 10 رجب الجاري.
وأوضحت الهيئة أن الرصد الآلي سيسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وبيّنت أن أبرز المخالفات التي سيتم رصدها تتمثل في تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، إضافة إلى تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية. وفق “أخبار 24”.
5 أيام متبقية على إطلاق مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.#الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/qiFma99oWZ
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 27, 2023