وزير الرياضة: أهلاً بأبطال “فورمولا إي” في جوهرة المملكة

وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة قبل انطلاق منافسات فورمولا إي الدرعية 2023 اليوم الجمعة.
وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مجدداً.. أهلاً بأبطال فورمولا إي في جوهرة المملكة، بدعم كبير واهتمام لا محدود من سمو سيدي وليّ العهد -حفظه الله”.
وأضاف: “الدرعية جوهرة المملكة ستشرق تحت الأضواء لكتابة تاريخ جديد في نهاية هذا الأسبوع، استمتع بمشاهدة سيارة الجيل الثالث الجديدة كليًا في 2023، أطيب التمنيات للجميع”.
وتستعد الدرعية يوم الجمعة 27 يناير 2023م، لانطلاق منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم إي بي بي فورمولا إي في موسمها التاسع، والذي يستمر حتى الـ28 من يناير الجاري، بمشاركة نجومٍ عالميين، والذي سيقام تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).
المملكة العربية السعودية كان لها نصيبٌ كبير في احتضان منافسات سباقات “فورمولا إي”، وذلك في طور سعيها الدائم لاستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وبأن تكون أرضاً واعدةً لرياضة المحركات. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة 2023م، سيُقام على حلبة يبلغ طولها 2.495 كم، وتضم 21 منعطفاً، فيما خضعت شروط بناء هذه الحلبة لمتطلبات المحتوى المحلي، كأفضل حلبات السباقات وبجودة عالية.