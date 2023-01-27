بمسافة 321 كيلو.. إطلاق مشروع النقل بالحافلات في أبها العام القادم

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير عن إطلاق مشروع النقل العامّ للحافلات مطلع العام الميلادي القادم، في محيط أبها الكبرى والذي يضم أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة.
ويشمل المشروع – الذي سينفذ بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة -، 13 مسارًا بمسافة 321 كم و196 نقطة توقف لكل مسار، و55 حافلة وأكثر من 150 سائقاً على مدار 18 ساعة تشغيلية.
وتشكل فريق عمل من الجهات الثلاث المشاركة للتأكد من مواءمة خصائص شبكة النقل العام مع المخططات الاستراتيجية والإقليمية والطرق بالمنطقة، والقيام بزيارات ميدانية للمسارات والمحطات. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بحضور الشريك الاستراتيجي منظومة النقل، وأمانة المنطقة المنفذة للبنية التحتية للمشروع، المزمع تشغيله مطلع عام 2024.