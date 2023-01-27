أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل الحالات الحرجة والوفيات، وانخفاض أعداد المتعافين، واستقرار معدل الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 35 حالة إصابة جديدة اليوم، وهو العدد ذاته الذي جرى تسجيله يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827807 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 31 حالة، بانخفاض قدره حالتان عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815386 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، حيث سجلت دخول حالتين جديدتين غرفة العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 19 حالة، منوهة بارتفاع الوفـيات، حيث سجلت حالتي وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9566 حالة وفـاة.