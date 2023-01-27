مصادر : فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا خلال أسابيع

كشفت مصادر عن عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة قد لا تتجاوز أسابيع على فتح الاستقدام من إثيوبيا.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمدت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ مايو 2019م جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضا من الإلكترونية عبر منصة “مساند”.
وأفادت المصادر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت تكاليف الاستقدام بـ7500 ريال، على أن يتراوح الراتب الشهري بين 950- 1000 ريال. وفقاً لـ”أخبار 24″.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية أعلنت الأسبوع الماضي الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا بـ9.5 ألف ريال ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.8 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.3 ألف ريال؛ دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.