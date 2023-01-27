الصحة: أخذ المضادات الحيوية لا يفيد عند الإصابة بالإنفلونزا

أكدت وزارة الصحة أن الإنفلونزا ليست مرضاً بسيطاً نظراً لوجود أنماط من الفيروس المسبب لها قد يؤدي بعضها إلى مضاعفات خطيرة.
وأوضحت أن المضاد الحيوي لا يسرع التعافي من الإنفلونزا عند تناوله في بداية الإصابة، كاشفة أن المضادات تكافح البكتيريا، والإنفلونزا تسببها أنماط من الفيروس، مما يؤكد عدم الفائدة من أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا.
وكانت الوزارة بينت أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤدي إلى المرض، ولكن الأجواء الباردة والجافة هي البيئة المثالية لنقل الفيروسات، مضيفة أنه يجب استعمال واقي الشمس في الشتاء وليس العكس، حيث يتم التعرض للأشعة فوق البنفسجية في النهار حتى في الأجواء الباردة. وفقاً لـ”أخبار 24″.