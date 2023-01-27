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جديد المحليات > بالفيديو.. ولي العهد في أحد مطاعم العلا وسط ترحيب حارّ
28/01/2023   1:04 ص

بالفيديو.. ولي العهد في أحد مطاعم العلا وسط ترحيب حارّ

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حظي ظهور وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أحد المطاعم بمحافظة العُلا السياحية؛ بترحيب حارّ من رواد المطعم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف اليوم (الجمعة) مقاطع فيديو تُظهر رواد المطعم يرحبون بقدوم الأمير محمد رفقة عدد من مساعديه وضيوف المملكة، مرددين بأصوات عالية “حيا هالشوف يابو سلمان”، بينما التقط بعضهم كاميرات جوالاتهم لتوثيق هذه اللحظة.

ويحرص الأمير محمد بن سلمان على التواجد في الواجهات والأماكن السياحية والفعاليات المختلفة، ليكون في طليعة الزوار والمروجين سياحيًا لهذه المواقع، ومتابعًا عن قُرب التنظيمات والاستعدادات لاستضافة الأحداث المختلفة. وفقاً لـ”أخبار 24″.

وسبق أن استضاف وليّ العهد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة العُلا السياحية، كما استقبل عددًا من الزعماء والمسؤولين الأجانب في منطقة الدرعية التاريخية.

بالفيديو.. ولي العهد في أحد مطاعم العلا وسط ترحيب حارّ

جديد المحليات
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