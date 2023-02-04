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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
04/02/2023   2:33 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، رانيل ويكريميسينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديق باطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس رانيل ويكريميسينغ، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديق بالمزيد من الازدهار والتقدم.  وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

جديد المحليات
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