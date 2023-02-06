ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال ويؤكد مساندة المملكة لتركيا

قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم (الاثنين)، التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن خالص التعازي للرئيس التركي ولأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً على وقوف المملكة ومساندتها لتركيا لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.
وأعرب الرئيس أردوغان عن شكره وتقديره لولي العهد، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب. وفق “أخبار 24”.
وضـرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ما تسبب في مقـتل المئات وانهيار المباني في أنحاء المنطقة.