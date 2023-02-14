غدًا.. انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 برعاية أمير الرياض

ينطلق غدًا (الأربعاء)، منتدى الابتكار الاجتماعي 2023، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
ويتضمن المنتدى، الذي ينعقد على خلال يومي 15 – 16 فبراير بالرياض، عددًا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، تشهد مشاركة خبراء ومختصين في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من المملكة والوطن العربي والعالم.
وتركز الجلسات على آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، كما تناقش تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا. وفق “أخبار 24”.
ويشهد أيضًا إعلان الفائزين بجائزة “سنديان” للابتكار الاجتماعي للعام 2023 وتكريمهم، كما تستضيف فعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث من المملكة و12 دولة أخرى، تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وغيرها، وذلك عبر أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، و20 محاضرة وورشة عمل.