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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام من البحرين
15/02/2023   1:32 م

“الغذاء والدواء”: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام من البحرين

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام ومنتجاتهما من مملكة البحرين.

وأضافت أن قرار رفع التعليق بناءً على تقارير التبليغ الفورية الصادرة من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية والتي تفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية في مملكة البحرين وعدم تسجيل تفشٍ جديد للمرض فيها، وبعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية من دستور حيوانات اليابسة، والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.

يذكر أن الهيئة أعلنت مؤخرا فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة البرانيس الأطلسية بجمهورية فرنسا. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام من البحرين

جديد المحليات
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