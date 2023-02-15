غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم (الأربعاء)، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب بتركيا.
وتحمل الطائرة على متنها 90 طناً من السلال الغذائية، والمواد الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.
وكانت قد غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة متوجهة إلى مطار حلب الدولي، وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.
ويأتي تسيير هذا الجسر لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.
وفق “أخبار 24”.