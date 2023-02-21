ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس كوستاريكا لتطوير العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من الرئيس الكوستاريكي، رودريغو تشافيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.