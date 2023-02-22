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جديد المحليات > “وقاء”: لا صحة لانتشار الجراد بالأحساء والمقاطع المتداولة تعود لحالات سابقة
22/02/2023   6:04 م

“وقاء”: لا صحة لانتشار الجراد بالأحساء والمقاطع المتداولة تعود لحالات سابقة

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نفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، صحة المقاطع المتداولة لانتشار الجراد الصحراوي في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأكد المركز في بيان صحفي عبر حسابه على “تويتر”، أن المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، إنما هي لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي في عام 2019م.

وأبان أن وضع الجراد بالمملكة في مستوى الهدوء ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة، مشيراً إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال فرقه الميدانية على الرصد والاستكشاف لتعزيز أعماله في مجال الوقاية. وفق “أخبار 24”.

“وقاء”: لا صحة لانتشار الجراد بالأحساء والمقاطع المتداولة تعود لحالات سابقة

جديد المحليات
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