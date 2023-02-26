أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتَي “البحر الأحمر” و “أمالا” – اليوم (الأحد)، عن شراكتها مع العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة والاستجمام “كلينيك لا بريري Clinique La Prairie”.
وأكدت الشركة أنه سيتم تطوير منتجع فاخر يمتدّ على مساحة 36115 متراً مربعاً في وجهة “أمالا” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، فيما سيضم المنتجع الحصري 13 فيلا، بالإضافة إلى 52 غرفة وجناحًا فندقيًا.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”: إن زوار الوجهة سيحظون بخدمات مركز “كلينيك لا بريري” الفاخرة وخبرتها العالمية العريقة، بتجارب استجمام استثنائية، للبحث عن التوازُن الذاتي. وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ الاستدامة حجر الأساس في “أمالا”، حيث ستعمل الوجهة بالاعتماد كليًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪، بالإضافة إلى أنها تعمل على مراعاة مبدأ تعزيز البيئة المحيطة بالمنتجع في كافة جوانب تصميمه.
وفق “أخبار 24”.