أعلنت شركة “أكوا باور”، توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر” مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار، ممولة بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الأربعاء)، إن المشروع يتضمن التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة “نيوم”، بموجب عقد مدته 30 عامًا لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة “إير برودكتس”.
وأوضحت أن التمويل الإجمالي يشمل ديوناً ذات أولوية بقيمة 5.85 مليار دولار وديوناً ثانوية بقيمة 475 مليون دولار، وكلاهما مرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع على شركة “أكوا باور”.
وذكرت أن شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر” يعتبر مشروعاً مشتركاً بين “أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم”، حيث تمتلك أكوا باور 33.3% من ملكية الشركة. وفق “أخبار 24”.