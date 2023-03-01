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جديد المحليات > “الصناعة”: سوق المأكولات والمشروبات سيحقق نموًا بقيمة 214 مليار ريال 2030
01/03/2023   10:38 م

“الصناعة”: سوق المأكولات والمشروبات سيحقق نموًا بقيمة 214 مليار ريال 2030

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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، أن التوقعات تشير إلى تحقيق سوق المأكولات والمشروبات نموًا يقفز من 154 مليون ريال في 2019، ليصل إلى 214 مليار ريال خلال عام 2030.

وقال الزامل، خلال افتتاح مصنع الدواجن الثالث ومصنع مخبوزات لشركة المراعي: إن مشاريع الأغذية تحتل المركز الثاني من حيث أكبر المصانع بالمملكة، بواقع 1320 مصنعًا في 2023، مشيرًا إلى أن صناعة الأغذية من أكثر القطاعات نموًا، ومؤهل لاستقطاب العديد من المشاريع النوعية.

وأضاف أن قطاع صناعة الأغذية يدعم سلاسل الإمداد المحلي، ويُنمي الصادرات غير النفطية، مؤكدًا أن المملكة تمتلك قدرات كبيرة في صناعة الأغذية، سواء على مستوى القدرات التصنيعية أو اللوجستية.وفق “أخبار 24”.

“الصناعة”: سوق المأكولات والمشروبات سيحقق نموًا بقيمة 214 مليار ريال 2030

جديد المحليات
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