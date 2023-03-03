مباراة شهدت 6 أهداف.. الوحدة يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الهلال في دوري روشن

خطف فريق الوحدة تعادلاً قاتلاً بثلاثة أهداف لكل فريق خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.
وتقدم فريق الهلال مُبكرًا بالتحديد عقب مرور دقيقتين عن طريق لاعبه ميشايل ديلغادو قبل أن يتعادل أوسكار دورارتي للوحدة بهدف في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وتقدم الهلال بهدف ثانٍ خلال الشوط الثاني عن طريق لاعبه أوديون إيغالو في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 57 للوحدة قبل أن يضيف سعود عبدالحميد الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+3 ثم عاد الوحدة وسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه سلطان السوادي في الدقيقة 90+9.
ورفع فريق الهلال رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما رفع فريق الوحدة رصيده إلى النقطة 20 في المركز 12.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة الشوط الأول لمواجهة الهلال ونظيره الوحدة 1-1، مساء اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
وسجل الهلال الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو، بعدما راوغ دفاع الوحدة وسدد الكرة بنجاح.
وفي الدقيقة 16، أرسل كاريلو عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الوحدة أبعدها عن مناطق الخطورة.
وحرم حارس الوحدة عبدالقدوس فريق الهلال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد تسديدة صاروخية، لكن الحارس تصدى لها وأبعدها عن مرماه.
وسجل اللاعب أوسكار دوراتي هدف التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة 24، مستغلاً ركلة حرة غير مباشرة نفذت داخل منطقة جزاء الهلال، ليحولها برأسه إلى شباك العويس.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الوحدة وليد باخشون في الدقيقة 29.
وأهدر مهاجم الوحدة أنسيلمو هدفاً محققاً لفريق الوحدة في الدقيقة 42، بعدما مر من الدفاع وانفرد بحارس الهلال، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.
واستهل فريق الهلال الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه النيجيري إيغالو في الدقيقة 51 بعدما استلم كرة عرضية من زميله فييتو ليُسكنها الشباك. وفق “أخبار 24”.
وكاد يتعادل الوحدة سريعًا بعد مرور 3 دقائق ولكن القائم تصدى لكعب لاعبه جيرسون.
ولكن عاد الوحدة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه أنسيلمو دي مورايس.
وتوقف اللعب في الدقيقة 61 إثر إصابة لاعب الوحدة قبل أن يُستأنف اللقاء.
ودفع المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز باللاعب سعود عبدالحميد بدلًا من حمد اليامي وباللاعب عبدالله الحمدان بدلاً من لوسيانو فييتو في الدقيقة 64.
وواصل الهلال الضغط في محاولة لتسجيل هدف ثالث ودفع المدير الفني لفريقه رامون دياز باللاعب صالح الشهري بدلاً من كاريلو في الدقيقة 71.
وأشهر الحكم في الدقيقة 76 بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال خليفة الدوسري.
ودفع المدير الفني للهلال رامون باللاعب محمد كنو بدلاً من خليفة الدوسري في الدقيقة 78.
ودفع المدير الفني لفريق الوحدة باللاعب إسلام هوساوي بدلاً من علي مكي واللاعب هزاع الغامدي بدلاً من جيرسون رودريغيز في الدقيقة 86.
وسجل لاعب الهلال سعود عبدالحميد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90+3 قبل أن يتعادل الوحدة في الدقيقة 90+9 بهدف سجله لاعبه سلطان السوادي
ميشايل ديلجادو يمنح الهلال التقدم بهدف مبكر بعد مهارة خاصةpic.twitter.com/Rt33XPZa4L#الوحدة_الهلال#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 2, 2023
رأسية دوراتي تمنح الوحدة التعادل وتعيده للمباراة أمام الهلالpic.twitter.com/lRwTAxukei#الوحدة_الهلال#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 2, 2023
شاهد هدف #إيغالو لـ #الهلال في مرمى #الوحدةpic.twitter.com/gFEt23Ymin#الهلال_الوحدة #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 2, 2023
شاهد هدف #أنسيلمو لـ الوحدة في مرمى الهلالpic.twitter.com/aXGixV8okL#الهلال_الوحدة #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 2, 2023
🎥 هدف #الهلال الثالث في مرمى الوحدة عن طريق سعود عبدالحميد 🔥⚽️#الوحدة_الهلال#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/GxWxP2UrLh
— سبورت 24 (@sporty_24) March 2, 2023