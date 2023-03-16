“ساما” يصرح لشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” التصريح لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات بممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.
وأضاف البنك أن التصريح لهذا النشاط يهدف إلى تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. وفق “أخبار 24”.