عبر 3 مسارات.. إطلاق مبادرة “أجاويد” الرمضانية في عسير

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الجمعة)، بإطلاق مبادرة “أجاويد” خلال شهر رمضان المبارك، في 3 مسارات متنوعة تستهدف كافة أطياف المجتمع المحلي.
“عطاء”
ويُعنى المسار الأول “عطاء”، من خلال مبادرات تشمل: المسجد المثالي في النظافة، والوصول إلى المحتاجين وتقديم العون لهم، ومساعدة المرضى وكبار السن والمعاقين بالعلاج، أو توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لهم.
“وعي”
واهتم المسار الثاني “وعي”، بتنمية العقل عبر برامج التوعية المجتمعية في المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية والصالونات الأدبية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية الهادفة، إضافة إلى برامج توظيف خبرات المجتمع وأعلامه لنقل المعرفة.
“قوة”
وجاء ثالث المسارات، بعنوان “قوة” لتنمية المنافسات الرياضية الرمضانية، من خلال تنظيم دورات كرة القدم، ومنافسات رياضية في الألعاب المختلفة الجماعية والفردية، مع المبادرات التحفيزية على ممارسة الرياضة، وكذلك تجهيز المواقع لممارسة الرياضة المجتمعية.
وشكلت هيئة تطوير منطقة عسير، للمبادرة هيكلاً تنظيمياً من لجان وفرق عمل بإشراف عام من أمير المنطقة، وتشمل اللجنة التوجيهية في عضويتها نخبة من قيادات المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة، على أن تكون المشاريع ضمن مسارات مبادرة “أجاويد” المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية، عبر التسجيل في الموقع المخصص للتسجيل وتعبئة كامل النموذج، على ألا تخالف الأنشطة والمشاريع الذوق العام، وثقافة المجتمع، وروحانية شهر رمضان.
كما أكدت هيئة تطوير منطقة عسير أن ترشح كل محافظة بحد أقصى 5 مبادرات مميزة في كل مسار للمنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، وسيحصل الفائزون على أوسمة التميز.