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جديد المحليات > خالد بن سلمان يشهد تخريج “بواسل” كلية “عبد الله” للدفاع الجوي
21/03/2023   7:04 ص

خالد بن سلمان يشهد تخريج “بواسل” كلية “عبد الله” للدفاع الجوي

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أعطى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، خريجي الدفعة (20) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، شارة بدء التحاقهم في صفوف القوات المسلحة، للانخراط في العمل العسكري بميادين الشرف.

وبارك وزير الدفاع، للطلبة تخرجهم في الكلية وانضمامهم للجنود البواسل في القوات المسلحة،واصفهم بالرجال المستشعرين عظم المسؤولية والأمانة للدفاع عن الوطن بكل شجاعة واقتدار.

وأكد قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، أن الخريجين، أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية، أنهوا فيها جميع متطلبات تأهيلهم العسكري والأكاديمي بصبر وعزم.

وشهد حفل التخرج قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

خالد بن سلمان يشهد تخريج "بواسل" كلية "عبد الله" للدفاع الجوي

وفق “أخبار 24”.

خالد بن سلمان يشهد تخريج “بواسل” كلية “عبد الله” للدفاع الجوي

جديد المحليات
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