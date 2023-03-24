نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “مساند” تحذر من مواقع وروابط في “واتساب” تقدم عروضا وهمية
24/03/2023   2:05 م

“مساند” تحذر من مواقع وروابط في “واتساب” تقدم عروضا وهمية

+ = -
638

حذرت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من وجود مواقع إلكترونية وهمية مستنسخة تستخدم هوية واسم مساند لتقديم عروض وهمية لخدمات العمالة المنزلية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستقدام.

ونبهت بقيام البعض باستخدام رسائل واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال روابط وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين .

وحثت الجميع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، مؤكدة بأن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال منصتها عبر موقعها الرسمي . وفق “أخبار 24”.

“مساند” تحذر من مواقع وروابط في “واتساب” تقدم عروضا وهمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255646.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.