طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير.
وأبان أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.
كما توقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.