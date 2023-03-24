لتهنئتهم بحلول رمضان.. أمير القصيم يزور العلماء في منازلهم

زار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، عدداً من العلماء والقضاة في منازلهم بالمنطقة، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتهم رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ صالح المطرودي، والشيخ عبد الله المحيسن، والشيخ إبراهيم الحسني، وإمام جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة الشيخ عبد الله القرعاوي.
وسألَ الأمير فيصل المولى عز وجل أن يجعل رمضان شهر خير وبركة على المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظها من كل مكروه.
وثمّن العلماء والقضاة زيارة أمير المنطقة لهم، مشيرين إلى أنها تؤكد أهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.
وفق “أخبار 24”.