بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح مشروع جدة التاريخية

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع جدة التاريخية.
ودعا البرنامج ملاك العقارات المحددة الواقعة في نطاق المشروع؛ مراجعة مكتب “تنمية” بحي البغدادية بجدة الواقع على طريق المدينة المنورة.
وطالب البرنامج بإحضار مجموعة من الوثائق؛ تشمل صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل للمطابقة، وكالة سارية المفعول، مع نسخة من الهوية الوطنية للوكيل في حال وجود وكيل”.
وأضاف أنه يجب إحضار صورة من حفيظة نفوس المالك إذا اعتمد في صك ملكية أو حجة استحكام العقار، بالإضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقار (صك وحجة استحكام) وأصل للمطابقة، وصورة من صك حصر الإرث للورثة والأصل للمطابقة. وفق “أخبار 24”.
ويذكر أن برنامج “تنمية” الذي تأسس عام 2018، يهدف لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان، في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات، وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية.