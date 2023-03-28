بمشاركة أكثر من 170 عارضاً.. “بساط الريح” ينطلق بجدة

انطلقت أمس (الإثنين)، النسخة الـ 22 من فعاليات “بساط الريح” بعنوان “جدة .. خيرها يدوم” بمركز جدة سوبر دوم ضمن فعاليات رمضان، وذلك برعاية رئيسة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” الأميرة عادلة بنت عبدالله، وحضور الملكة الأردنية رانيا العبدالله.
وشهدت الفعاليات التي تستمر 6 أيام، خصص منها 4 أيام للسيدات، مشاركات واسعة دالة على الإقبال الكبير الذي يحظى به “بساط الريح” كل عام لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم والمنتجات الدولية على منصة تسويقية تعد من أهم منصات التسويق الخيري بالعالمين العربي والإسلامي.
ونوهت الأميرة عادلة بنت عبدالله، إلى أن معرض بساط الريح يأتي هذا العام في إطار العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 170 عارضاً من شتى أنحاء العالم، منها الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وتركيا ومصر، وكذلك المملكة المتحدة البريطانية والهند والمملكة الأردنية الهاشمية وأوزبكستان، بعروض متنوعة من تراثها الثقافي والفني.
وفق “أخبار 24”.