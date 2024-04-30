اختبار جديد للكشف عن السرطان بالصين

ابتكر باحثون في مدينة شنغهاي بالصين اختبارا جديدا، يسهل الكشف عن السرطان بطريقة سريعة وشاملة لعدة أعضاء من الجسم باستخدام قطرة واحدة فقط من الدم المجفف، ويتمحور هذا الاختبار حول البحث عن المؤشرات الحيوية التي تشير إلى وجود السرطان في البنكرياس والمعدة والقولون.
وتكشف التجارب المبكرة أن هذا الاختبار مفيد في مراحله الأولى للكشف عن أنواع السرطان القاتلة، والتي غالبًا ما يتم اكتشافها بعد فوات الأوان، ويعتمد الاختبار على الحواسيب الفائقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق دقة أعلى في المستقبل.
ويجري الاختبار بأخذ قطرة واحدة من دم المريض وتركها تجف على قطعة قطنية، وذلك باستخدام الامتزاز الليزري المعزز بالجسيمات النانوية ومطياف الكتلة الأيونية، يُقدر الباحثون تركيز كل ناتج أيضي، وتشير وفرة ناتج أيضي معين، أو في بعض الحالات وجود نواتج أيضية متعددة في وقت واحد، إلى احتمال الإصابة بالسرطان.
وفقًا للدراسات، حقق الاختبار دقة تصل إلى 81.2% لدى الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس، ويُقدر الباحثون أنه يمكن أن يقلل من حالات سرطان البنكرياس والمعدة والقولون والمستقيم غير المشخصة بنسبة تتراوح بين 20.35% و 55.10% بفضل الكشف المبكر.
ويتطلب الاختبار معدات متطورة، لكنه يمكن أن يُجرى في المناطق التي تفتقر إلى المرافق الصحية الخاصة، كما يمكن إجراؤه في مراكز الرعاية الأولية، ما يقلل من الانتظار للحصول على مواعيد في العيادات المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الاختبار سريعًا وسهلًا، ما يساعد في تحسين حياة المرضى وتقليل القلق الناتج عن انتظار النتيجة، وعلى الرغم من ذلك، من غير المرجح أن نراه في المجالات الطبية اليومية في أي وقت قريب.