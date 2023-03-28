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جديد المحليات > العلاج “عن بُعد”.. عيادات “الصحة” طوق نجاة للمُدخنين في رمضان
28/03/2023   7:17 ص

العلاج “عن بُعد”.. عيادات “الصحة” طوق نجاة للمُدخنين في رمضان

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دعت وزارة الصحة إلى استغلال شهر رمضان المبارك في الإقلاع عن التدخين، عبر حجز موعد بخدمة عيادة مكافحة التدخين عن بُعد، للمساعدة في الحد من تلك الظاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن في شهر رمضان استغلال زيادة العزيمة مع الصيام في الإقلاع، خاصة أن عيادة مكافحة التدخين عن بعد تُسهل الحصول على المواعيد وتوفر الوقت.

ويواجه المُدخنون العديد من المشكلات والأعراض الصحية خلال شهر رمضان، خاصة في الأيام الأولى للصيام، منها عدم التركيز والتشتت، والرغبة في التدخين، وزيادة الوزن، والسعال، والشعور بالغضب. وفق “أخبار 24”.

العلاج “عن بُعد”.. عيادات “الصحة” طوق نجاة للمُدخنين في رمضان

جديد المحليات
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