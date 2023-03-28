جولات على وكالات السيارات لضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين

واصلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، جولاتها على وكالات السيارات ومراكز الصيانة بمختلف مناطق المملكة.
وتهدف الجولات للوقوف على السيارات ومدى وفرتها بالمعارض، ولضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين.
كما تهدف للتحقق من قيام مراكز الصيانة بتقديم خدمات ما بعد البيع، والتزامها بحماية حقوق وواجبات المستهلك.
🎥 | فرقنا الرقابية تقوم بجولات على وكالات السيارات ومراكز الصيانة بمختلف مناطق المملكة..
للتحقق من التزامها بالأنظمة، وقيامها بتقديم خدمات ما بعد البيع. pic.twitter.com/DOR6o6PO5Y
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 27, 2023
وفق “أخبار 24”.