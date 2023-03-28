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جديد المحليات > جولات على وكالات السيارات لضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين
28/03/2023   7:17 ص

جولات على وكالات السيارات لضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين

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واصلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، جولاتها على وكالات السيارات ومراكز الصيانة بمختلف مناطق المملكة.

وتهدف الجولات للوقوف على السيارات ومدى وفرتها بالمعارض، ولضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين.

كما تهدف للتحقق من قيام مراكز الصيانة بتقديم خدمات ما بعد البيع، والتزامها بحماية حقوق وواجبات المستهلك.

وفق “أخبار 24”.

جولات على وكالات السيارات لضمان عدم التأخر في تسليمها للمستهلكين

جديد المحليات
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