الحبس سنة لـ3 أشخاص اعتدوا على أسس العقيدة الإسلامية بالبحرين

أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكماً يقضي بحبس 3 أشخاص لمدة عام؛ إثر تعديهم على أسس العقيدة الإسلامية، وأصولها، وإهانة الأنبياء.
وقالت النيابة العامة البحرينية إن المتهمين قاموا بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء، تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم، وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وبيّنت أنه تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار معجزات الأنبياء ووصفها بالخرافة وبأنها محكيات شعبية مكتوبة، فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفق “أخبار 24”.