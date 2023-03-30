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جديد المحليات > “سلمان للإغاثة” يوزع 30 طناً وألفين من السلال الغذائية في 10 دول
30/03/2023   10:12 م

“سلمان للإغاثة” يوزع 30 طناً وألفين من السلال الغذائية في 10 دول

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته المختلفة في عدد من البلدان بقارات مختلفة من العالم.

ووزع المركز ألفي سلة غذائية بولايتي غرب دافور والنيل الأزرق بالسودان، وأكثر من 4 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا، و12 طناً من السلال الغذائية في بنجلاديش، بالإضافة إلى 11 طنًا من السلال الغذائي في ولاية كانو بنيجيريا، و3 أطنان منها في مقاطعة بنتن بإندونيسيا. وفق “أخبار 24”.

ودشَّن مشروع توزيع سلة إطعام في جنوب إفريقيا، وطاجكستان، وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع تدخلات الأمن الغذائي بالصومال، كما سلم أجهزة طبية لمستشفى جعفر بن عوف في الخرطوم.

“سلمان للإغاثة” يوزع 30 طناً وألفين من السلال الغذائية في 10 دول

جديد المحليات
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