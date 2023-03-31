وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور أسامة شبكشي

توفي وزير الصحة الأسبق وسفير المملكة السابق لدى ألمانيا الدكتور أسامة شبكشي، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 80 عاماً.
وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر، اليوم الجمعة، بمسجد الجفالي، والدفن في مقبرة “أمنا حواء” بمحافظة جدة.
وقد نعى عدد من الأطباء والإعلاميين والناشطين الدكتور شبكشي، سائلين المولى عز وجل أن يتعمده بواسع رحمته، معددين مآثره وإسهاماته في العديد من المجالات.
والراحل من مواليد جدة عام 1943م، وحصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة “ايرلنجن” الألمانية، كما حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة من جامعة “إرلنغن” في ألمانيا، ونال زمالة فخرية من الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين. وفق “أخبار 24”.
وعمل شبكشي محاضراً في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وشغل عدداً من المناصب القيادية في مجال الصحة، وعضواً في عدد من مجالس إدارات المستشفيات، ومديراً لجامعة الملك عبد العزيز بجدة في ديسمبر 1993.
وعُين الدكتور شبكشي وزيراً للصحة خلال الفترة من 1416 ه وحتى 1424 هـ، في عهد الملك فهد، ومن ثم مستشاراً في الديوان الملكي، وتم تعيينه سفيراً للمملكة في ألمانيا.