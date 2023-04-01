“المحمية الملكية” الأكبر في المملكة على موعدٍ مع القائمة “الخضراء العالمية”

بدوافع الرغبة في تحقيق أثر للتوازن البيئي، أنشأت السعودية منظومة مناطق محمية من أجل المحافظة على الحياة الفطرية، والتنمية الريفية المستدامة في أراضيها الشاسعة؛ مثل هيئة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، التي تعد الأكبر في البلاد، بمساحة 130 ألف كيلومتر .
وتتمتع المحمية الملكية بتوافر التنوع اللافت في تكوينها الجغرافي، إذ تضم نحو 14 تشكيلاً كــ(الجبال، والسهول، والهضاب، وغيرها)، بجانب التنوع الحيواني الذي تضمه، إذ يصل عدد الحيوانات فيها لنحو 300 نوع، مثل الغزلان النادرة، والحيوانات البرية المختلفة.
ومن المفترض أن تنضم هيئة محمية الملك سلمان الملكية، إلى القائمة الخضراء للمناطق المحمية في منتصف العام المقبل، وفقاً لما كشفه لـ”أخبار 24” الدكتور تامر خفاجة، مدير إدارة البحوث والموارد الطبيعية في المحمية ذاتها، وهو الأمر الذي يثبت للمجتمع الدولي، ما تتمتع به المملكة بوجه العموم، والمحمية بوجه الخصوص، من برامج حماية واستدامة فعّالة.
ووفقاً لمنظومة عمل البحر الأبيض المتوسط – وهي منظمة أممية – فإن برنامج “القائمة الخضراء”، يعد برنامجاً عالمياً يعزز المناطق المحمية، ويعمل على تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارة فعالة وعادلة، ويهدف لزيادة عدد المناطق المحمية التي تدار بشكل فعال ومنصف وتقدم نتائج الحفظ، والمساهمة في “الهدف 15” من أهداف التنمية المستدامة “الحياة على الأرض”، ونحو تحقيق هدف “أيشي 11” لاتفاقية التنوع البيولوجية.
ليست مكانًا مغلقًا
وفي سياق متصل، أشار الدكتور خفاجة إلى أن المحمية لديّها تحدٍ كبير في المحافظة على المكونات الطبيعية، ودعم المجتمعات المحلية. وقال في هذا الصدد “فكرة أن المحمية ليست إلا مكانًا مغلقًا لا يوجد فيها ناس بسبب المحافظة على المكونات الطبيعية، عفى عليها الزمن. في الوقت الراهن أهدافنا تتركز في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”. وأكد أن المحمية تضع البرامج والاستراتيجيات للمكونات الطبيعية، والثقافية أيضاً، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، لافتاً إلى وجود ربط واضح بين أهداف المحمية، ومبادرة السعودية الخضراء.
مروحة خطط
وعن خطط هيئة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في الربع الثاني من العام الجديد، أكد الدكتور خفاجة، مدير إدارة البحوث وإدارة الموارد الطبيعية، أن الخطط تشمل الحفظ البيئي لمسح الخط الأساسي، والرصد المنتظم للحياة البرية، فضلاً عن إطلاق عدد من الحيوانات مثل (الغزال الريم، و المها الوضيحي، بجانب الوعل النوبي).
برامج ذات أهمية
وفي المقابل، تتمتع المحمية ببرامج ذات أهمية حسب وصف مدير إدارة البحوث وإدارة الطبيعة، مثل إدارة التطوير السياحي و السياحة البيئية المستدامة فضلاً عن عملية التواصل مع المجتمع المحلي، وتنميته عبر مشروعات دورية.
وتسعى هيئة محمية الملك سلمان الملكية إلى تجديد النظم البيئية المتدهورة، والحفاظ على حياتها البرية، وتطوير المحمية ذاتها لتصبح وجهة رئيسية لتجربة شبه الجزيرة العربية، فضلاً عن دعم الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
#المحمية_الملكية الأكبر في #المملكة على موعدٍ مع القائمة “الخضراء العالمية”https://t.co/OmMwijT5vo pic.twitter.com/CAOM3TBoMu
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 31, 2023