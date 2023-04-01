1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة بأول أسبوع في رمضان

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن وصول مستخدمي حافلات مكة خلال الأسبوعٍ الأول من رمضان إلى أكثر من 1.9مليون مستخدم ومستخدمة.
ولفتت الهيئة إلى أن معدل الاستخدام اليومي للحافلات قارب الـ 271 ألف مُستخدم، كما بلغ عدد الرحلات خلال الأسبوع الأول أكثر من 31 ألف رحلة من خلال 12 مساراً.
ويُعدُّ مشروع حافلات مكة إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث يعمل من خلال 438 محطة توقف و400 حافلة تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.