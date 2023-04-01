اعتباراً من اليوم.. النقل لسائقي الشاحنات: “الوثيقة الإلكترونية” شرط لـ”دخول للمملكة”

تبدأ الهيئة العامة للنقل اليوم (السبت)، تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة.
وأوضحت الهيئة، أن الوثيقة تعد متطلباً أساسياً لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة، حيث تشتمل على بيانات المُرسِل والمُرسَل إليه ومعلومات الشحنة وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل.
ولفتت إلى أن الآلية المعتمدة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص له وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.
ونوهت بأن الآلية تسمح للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تتعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثَم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.