“شؤون الحرمين” تُفعّل “رُكنًا” للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام.
ويستهدف تفعيل الركن الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم، من خلال مسح باركود الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، إضافةً إلى تحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة.
وأشارت إلى أن الباركود يوضح أبرز الخدمات وطريقة الوصول إليها ومنها: التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام وغيرها من الخدمات.
وفق “أخبار 24”.