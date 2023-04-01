نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “شؤون الحرمين” تُفعّل “رُكنًا” للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز
01/04/2023   4:00 ص

“شؤون الحرمين” تُفعّل “رُكنًا” للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز

+ = -
105

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام.

ويستهدف تفعيل الركن الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم، من خلال مسح باركود الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، إضافةً إلى تحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة.

وأشارت إلى أن الباركود يوضح أبرز الخدمات وطريقة الوصول إليها ومنها: التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام وغيرها من الخدمات.

"شؤون الحرمين" تُفعّل "رُكنًا" للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز

"شؤون الحرمين" تُفعّل "رُكنًا" للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تُفعّل “رُكنًا” للتعريف بالخدمات النسائية بوقف الملك عبدالعزيز

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256681.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.