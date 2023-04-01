ولي العهد يجري اتصالات بأصحاب السمو المعينين في الإمارات ويهنئهم بمناصبهم الجديدة

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية بأصحاب السمو المعينين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس الدولة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.
وشملت اتصالات ولي العهد كلا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كل على حدة. وفق “أخبار 24”.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.
من جانبهم عبر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.