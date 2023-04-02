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جديد المحليات > 14 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 150 ألف ريال بمزاد “أبشر”
02/04/2023   4:35 م

14 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 150 ألف ريال بمزاد “أبشر”

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حققت 14 لوحة مميزة طرحت، اليوم (الأحد)، بمزاد “أبشر” الإلكتروني، مزايدات بأكثر من 150 ألف ريال، حيث حصلت اللوحة (ا س ط 8) على أعلى مزايدة حتى الآن بـ13 ألف ريال.

ومن أبرز اللوحات التي حصلت على مزايدات بـ10 آلاف ريال؛ اللوحة (ق و ل 88)، واللوحات (ب س م 111)، و(ر د س 1111)، و (ر س ط 2222)، و(ر س ق 6666)، و(ب ط ا 9999)، و(ب ص ب 8888).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبيناً أن المزاد سيستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أن خطوات المشاركة في المزاد تتضمن الدخول لمنصة “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.  وفق “أخبار 24”.

14 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 150 ألف ريال بمزاد “أبشر”

جديد المحليات
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