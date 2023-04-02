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جديد المحليات > قرارات وزارية تُفكك النشاط لـ”5 إدارات”.. وهيكلة “تعليم المناطق” وربطها بالمحافظات
02/04/2023   8:42 م

قرارات وزارية تُفكك النشاط لـ”5 إدارات”.. وهيكلة “تعليم المناطق” وربطها بالمحافظات

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تشهد وزارة التعليم حراكًا إداريًا مكثفًا، يقوده وزير التعليم يوسف البنيان، يستهدف إعادة ترتيب وهيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، حيث أصدر الوزير مؤخرًا قرارًا ينص على دمج مكتب تنفيذ الهيكلة ‏والإجراءات، مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي، ‏وتسكين الإدارة العامة للتطوير التنظيمي في ‏وكالة الوزارة للموارد البشرية.

كما أوعز وكيل الوزارة للبرامج التعليمية عبر قرارٍ إداري، باعتماد إعادة هيكلة الإدارة العامة للنشاط بالوزارة وتحويلها إلى عدة إدارات، منها “إدارة المواطنة والحياة، وإدارة العلوم والتقنية، وإدارة الثقافة والفنون، وإدارة الصحة والرياضة والكشافة، ووحدة الدراسات والتطوير”.

وكان وزير التعليم قد أطلق هذا الحراك قبل أسبوعين، بإصدار قرار يتضمن إعادة ترتيب هيكلة إدارات التعليم بالمناطق وربط المحافظات، بما يعزز استثمار قدراتها ودعم مُمكِناتها، في ظل توقُّعات بمواصلة إصدار عدد من القرارات التي تستهدف إعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة خلال الفترة القادمة.  وفق “أخبار 24”.

قرارات وزارية تُفكك النشاط لـ”5 إدارات”.. وهيكلة “تعليم المناطق” وربطها بالمحافظات

جديد المحليات
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