أمير حائل يُسلّم الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنمويّ

سلّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بحائل، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
وكرم الأمير عبد العزيز الجمعيات الشريكة مع برنامج الإسكان التنموي، منوهاً بما يلقاه قطاع الإسكان من عناية واهتمام القيادة الرشيدة من خلال التركيز على الأُسَر الأشدّ حاجةً.
وأشار إلى أن هذا يعكس رعاية الحكومة لهذه الفئة ولكافة فئات المجتمع لتوفير حياة صحية وعامرة للأُسَر.
وجاءت هذه المناسبة مع انطلاق حملة جود الإسكان لجمع مليار ريال لتوفير ٣٥٠٠وحدة سكنية.
وفق “أخبار 24”.