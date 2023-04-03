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جديد المحليات > استقالة الرئيس التنفيذي لـ “التعاونية” وتكليف “القصبي” بمهامه
03/04/2023   1:37 م

استقالة الرئيس التنفيذي لـ “التعاونية” وتكليف “القصبي” بمهامه

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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ، عبدالعزيز بن حسن البوق اعتباراً من أمس (الأحد) وذلك بناءً على الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقرر المجلس وفق بيان على “تداول” تكليف عثمان بن يوسف القصبي بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من اليوم ( الإثنين) الموافق 03-04-2023م.

يذكر أن القصبي حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية قبل تعيينه في الشركة. وفق “أخبار 24”.

استقالة الرئيس التنفيذي لـ “التعاونية” وتكليف “القصبي” بمهامه

جديد المحليات
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