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جديد المحليات > إجراءات سهلة وخدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر
04/04/2023   12:19 م

إجراءات سهلة وخدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر

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يواصل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية استقبال المعتمرين القادمين براً من العراق، ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية.

من جانبهم، عبّر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، والتسهيلات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري. وفق “أخبار 24”.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها وكالة الأنباء السعودية، الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة وقت الإفطار في صيوان الضيافة، والذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحاً إسعافياً للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

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إجراءات سهلة وخدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر

جديد المحليات
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