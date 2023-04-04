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جديد المحليات > “نادك” توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ2 مليار ريال
04/04/2023   12:20 م

“نادك” توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ2 مليار ريال

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كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، لافتة إلى أن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه هو 2 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وللذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأفادت بأنه تم “الرياض كابيتال” مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

“نادك” توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ2 مليار ريال

جديد المحليات
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