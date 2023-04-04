“التعاون الخليجي”: الظروف مواتية لبدء محادثات سلام تقود لحل سياسي باليمن

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم (الثلاثاء)، إن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.
ودعا البديوي في بيان بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية- اليمنية، أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى وحدة الصف وإعلاء المصلحة العليا لبلادهم، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
وأشاد الأمين العام بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه تم التوصل خلال تلك المشاورات إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.
وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون، تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية- اليمنية لتحقيقها.