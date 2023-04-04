انطلاق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداته 250 مليون ريال

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لربط أنظمة الفواتير الإلكترونية مع أنظمة الهيئة.
ودعت الهيئة جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 أو 2022، مبلغ 250 مليون ريال، إلى الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل وحتى موعد أقصاه 1 فبراير 2024م.
وأخطرت الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
وبدأت الهيئة في الرابع من ديسمبر 2021 تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، لتنظيم عملية البيع والشراء وفق عملية إلكترونية متكاملة تحفظ حقوق المستهلكين وتثري تجربتهم. وفق “أخبار 24”.
كما شرعت منذ يناير الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط)، وذلك على مجموعات، تبدأ بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، وجاء معيار اختيار المجموعة الأولى بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.