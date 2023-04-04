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جديد المحليات > “السعودية للكهرباء” تكمل طرح صكوك دولية ذات شريحتين بملياري دولار
04/04/2023   12:19 م

“السعودية للكهرباء” تكمل طرح صكوك دولية ذات شريحتين بملياري دولار

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء طرح صكوك دولية ذات أولوية غير مضمونة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار أمريكي، مقسمة على شريحتين، الأولى صكوك خضراء والأخرى صكوك اعتيادية، وذلك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أن القيمة الإجمالية للطرح بلغت 2 مليار دولار أمريكي بواقع 1200 مليون دولار لشريحة الصكوك الخضراء بأجل استحقاق 10 سنوات، و800 مليون دولار لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 10 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بعائد سنوي ثابت بمعدل 4.632% لشريحة الصكوك الخضراء بأجل استحقاق 10 سنوات، وعائد سنوي ثابت بمعدل 5.684 % لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة. وفق “أخبار 24”.

وكشفت الشركة أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

ولفتت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس Regulation S”” من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.

“السعودية للكهرباء” تكمل طرح صكوك دولية ذات شريحتين بملياري دولار

جديد المحليات
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